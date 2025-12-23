Agricoltura in crisi in Abruzzo

Cia Abruzzo lancia un allarme sulla situazione del comparto agricolo e chiede alla Regione interventi urgenti nella Legge di Previsione delle spese. L’organizzazione sottolinea la necessità di misure immediate per tutelare viticoltura, zootecnia e agricoltura in generale. In particolare, Cia Abruzzo sollecita la conferma dei fondi di 7,5 milioni di euro già previsti per i viticoltori danneggiati dalla peronospora, fondi indispensabili per la sopravvivenza delle aziende vitivinicole, molte delle quali ancora in grave difficoltà economica.

Parallelamente, l’organizzazione chiede il raddoppio del fondo per i danni da fauna selvatica, attualmente considerato insufficiente, al fine di garantire agli agricoltori indennizzi adeguati e la possibilità di recuperare gli investimenti. Sul fronte della zootecnia, colpita dalla Lingua Blu, Cia Abruzzo richiede l’attivazione immediata di un piano straordinario che preveda indennizzi per le perdite di capi, rimborso delle spese sostenute per vaccini e repellenti e contributi per il ripristino del patrimonio tramite nuovi riproduttori.

Cia Abruzzo sollecita, inoltre, l’istituzione di una piattaforma informatica unica regionale per la filiera agricola, capace di gestire in maniera integrata assegnazione del gasolio agricolo, presentazione della PUA, riconoscimento della qualifica IAP, iscrizioni agli albi specialistici e altri servizi, semplificando gli adempimenti, garantendo trasparenza e riducendo i costi per imprese e Pubblica Amministrazione. L’organizzazione sottolinea che l’attuazione di queste misure non è solo urgente, ma strategica per garantire la sostenibilità e la competitività del settore agricolo abruzzese.