Agricoltura in crisi: gli effetti devastanti della siccità

L’attuale ondata di caldo estremo sta mettendo in difficoltà il settore agricolo e zootecnico della Puglia. L’anticiclone nordafricano ha portato temperature oltre i 40 gradi nelle aree interne, creando situazioni critiche per gli animali.

Coldiretti Puglia ha avvertito del grave stress vissuto dagli animali nelle stalle, dove le alte temperature rendono necessario l’uso di ventilatori e docce per il loro benessere. Le mucche, ad esempio, si trovano in difficoltà quando la temperatura supera i 24 gradi, consumando meno cibo e aumentando drasticamente l’assunzione di acqua, fino a 140 litri al giorno. Gli allevatori sono stati costretti a implementare strategie straordinarie, come suddividere i pasti in più momenti per contrastare il calo della produzione di latte.

La situazione si aggrava ulteriormente a causa della siccità, che ha fatto registrare una carenza di oltre 232 milioni di metri cubi d’acqua negli invasi regionali. Questa combinazione di caldo e scarsità idrica sta alimentando preoccupazione tra gli agricoltori, con proiezioni che temono di superare le perdite superiori a un miliardo di euro del 2022. Gli operatori del settore avvertono che, se la tendenza attuale continua, il 2025 potrebbe rivelarsi ancor più disastroso per l’economia agricola della regione.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.canale7.tv