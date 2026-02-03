13 C
Agricoltura Ferrara Ravenna, Pil e Export in Crescita

Da stranotizie
L’agricoltura rappresenta una colonna portante dell’economia locale. Nella provincia di Ferrara, su 4.812 imprese totali, 4.786 sono attive nel settore agricolo, pari al 17,1% del tessuto imprenditoriale. Il comparto impiega quasi 12.300 addetti, l’11,1% dell’occupazione provinciale, e genera 446 milioni di euro di valore aggiunto, il 4,6% del totale ferrarese.

Il 20,4% delle imprese agricole ferraresi è guidato da donne, mentre solo il 3,1% è condotto da under 35. L’export agricolo del territorio ha raggiunto circa 230 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025, registrando una significativa crescita. Considerando il sistema congiunto delle province di Ferrara e Ravenna, le imprese agricole salgono a 10.532, generano un valore aggiunto diretto di oltre un miliardo di euro e garantiscono lavoro a circa 26.000 persone.

In questo contesto, le imprese mostrano un atteggiamento positivo verso la digitalizzazione, adottando sistemi di monitoraggio a distanza e di supporto alle decisioni. Hanno inoltre aderito con convinzione a un bando per l’accesso al credito, che ha erogato 132.000 euro per investimenti. Prosegue infine il percorso per la certificazione delle competenze imprenditoriali e l’innovazione di filiera, con l’obiettivo di rispondere alle necessità della transizione ecologica e digitale.

