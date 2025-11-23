Agricoltura europea in crisi

Il Consiglio europeo ha deciso di rinviare l’entrata in vigore del regolamento sulla deforestazione, ma ciò non sembra sufficiente a fermare le proteste degli agricoltori previste per il 18 dicembre. L’agricoltura europea si trova in un territorio complesso, cercando di conciliare la semplificazione, la sostenibilità e la sicurezza alimentare, in un clima politico surriscaldato.

La Commissione europea sta per lanciare una nuova strategia sulla bioeconomia e finalizzare l’omnibus su sicurezza alimentare e fitosanitari, mentre il Consiglio spinge per modificare e rinviare l’applicazione del regolamento contro la deforestazione. Il Parlamento europeo è diviso sulla questione, con la capodelegazione S&D, Delara Burkhardt, che accusa il PPE di voler introdurre una revisione anticipata che rischia di sospendere la norma prima che diventi realtà.

La Commissione presenterà una Strategia per la Bioeconomia completamente rinnovata, con una visione 2040 che proietta l’Europa verso materiali bio-based diffusi e competitivi. Il Bioeconomy Regulators & Innovators Forum sarà creato per accelerare autorizzazioni e consulenze precoci, e la Bio-Based Europe Alliance avrà un impegno volontario di 10 miliardi di acquisti entro il 2030.

Nel frattempo, il Mercosur sta facendo passi avanti tecnici, ma le tensioni politiche rimangono intatte. La revisione dell’accordo Ue-Marocco e il nuovo regolamento sull’origine per i prodotti provenienti dal Sahara Occidentale stanno accendendo il confronto politico. La Via Campesina accusa l’Ue di “aggirare” la Corte, e il Parlamento europeo è criticato per non aver rispettato la sentenza della Corte del 2024, che impone l’etichettatura “Western Sahara”.

Infine, le cooperative europee stanno prendendo una posizione di leadership nella protesta del 18 dicembre, con 10.000 agricoltori che manifesteranno nel cuore di Bruxelles contro lo scollamento crescente tra le parole delle istituzioni europee e la realtà dei campi. Gli obiettivi della protesta includono un Cap più forte e finanziato, un commercio più equo, lo stop agli accordi percepiti come “sbilanciati” e semplificazioni reali e non solo annunciate.