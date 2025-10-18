Agricoltura e Sostenibilità nella Sibaritide-Pollino

Nella Sibaritide-Pollino, l’agricoltura rappresenta un’importante infrastruttura economica e non solo un elemento folkloristico. Il Rapporto “Montagne Italia 2025” di UNCEM evidenzia che in questo territorio il valore delle imprese agricole supera, in alcuni comuni interni, quello del turismo.

Corigliano-Rossano conta 3.980 imprese agricole, quasi un quarto delle aziende della provincia di Cosenza. Altri comuni come Cassano, Castrovillari, Saracena, Spezzano Albanese, Cerchiara e Rocca Imperiale seguono con numeri significativi. Questa densità è notevolmente superiore alla media calabrese, dimostrando che la Sibaritide-Pollino è un asse produttivo strategico a livello nazionale.

Per questo motivo, è fondamentale potenziare il distretto agroalimentare con infrastrutture adeguate, come spazi di stoccaggio e un aeroporto commerciale. Queste strutture potrebbero sostenere non solo i prodotti calabresi, ma anche quelli dei distretti vicini, stimolando la cooperazione tra i produttori.

La realtà agricola della zona presenta una doppia identità: una pianura ricca di ortofrutticoltura e agrumicoltura, e montagne dedite alla zootecnia e viticoltura. Questo modello agricolo “ecosistemico” non riguarda solo la produzione, ma anche l’equilibrio territoriale. La mancanza di un presidio agricolo porta al degrado ambientale e ai danni provocati dalla vegetazione incolta.

Le associazioni fondiarie, presenti soprattutto al Nord, rappresentano una soluzione innovativa per riunire piccoli appezzamenti e favorire lo sviluppo di suolo attivo. Applicare questo modello in Pollino e Sila Greca è urgente.

L’agricoltura di montagna deve essere vista come un’infrastruttura economica essenziale, cruciale per mantenere vive le comunità locali. I dati dimostrano chiaramente che questo territorio richiede attenzione e investimenti mirati.