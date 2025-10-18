21.3 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Viaggi

Agricoltura e Sostenibilità nella Sibaritide-Pollino

Da stranotizie
Agricoltura e Sostenibilità nella Sibaritide-Pollino

Nella Sibaritide-Pollino, l’agricoltura rappresenta un’importante infrastruttura economica e non solo un elemento folkloristico. Il Rapporto “Montagne Italia 2025” di UNCEM evidenzia che in questo territorio il valore delle imprese agricole supera, in alcuni comuni interni, quello del turismo.

Corigliano-Rossano conta 3.980 imprese agricole, quasi un quarto delle aziende della provincia di Cosenza. Altri comuni come Cassano, Castrovillari, Saracena, Spezzano Albanese, Cerchiara e Rocca Imperiale seguono con numeri significativi. Questa densità è notevolmente superiore alla media calabrese, dimostrando che la Sibaritide-Pollino è un asse produttivo strategico a livello nazionale.

Per questo motivo, è fondamentale potenziare il distretto agroalimentare con infrastrutture adeguate, come spazi di stoccaggio e un aeroporto commerciale. Queste strutture potrebbero sostenere non solo i prodotti calabresi, ma anche quelli dei distretti vicini, stimolando la cooperazione tra i produttori.

La realtà agricola della zona presenta una doppia identità: una pianura ricca di ortofrutticoltura e agrumicoltura, e montagne dedite alla zootecnia e viticoltura. Questo modello agricolo “ecosistemico” non riguarda solo la produzione, ma anche l’equilibrio territoriale. La mancanza di un presidio agricolo porta al degrado ambientale e ai danni provocati dalla vegetazione incolta.

Le associazioni fondiarie, presenti soprattutto al Nord, rappresentano una soluzione innovativa per riunire piccoli appezzamenti e favorire lo sviluppo di suolo attivo. Applicare questo modello in Pollino e Sila Greca è urgente.

L’agricoltura di montagna deve essere vista come un’infrastruttura economica essenziale, cruciale per mantenere vive le comunità locali. I dati dimostrano chiaramente che questo territorio richiede attenzione e investimenti mirati.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Menu vegan per un week-end all’insegna del gusto e salute
Articolo successivo
Montecristo e la biodiversità: scoperte uniche in Toscana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.