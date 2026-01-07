Agricoltura e salute mentale

Il benessere psicologico nei luoghi di lavoro è spesso associato alle grandi aziende e agli uffici, ma raramente si prende in considerazione il settore agricolo, in particolare l’agricoltura e il comparto ortofrutticolo. Tuttavia, questo settore continua a rappresentare una colonna portante dell’economia e dell’approvvigionamento alimentare mondiale, sostenuta ogni giorno da uomini e donne che operano in condizioni di crescente complessità e pressione.

Fare agricoltura oggi significa confrontarsi con una combinazione di fattori che va ben oltre la semplice gestione delle colture. L’aumento dei costi di produzione, l’instabilità dei mercati, le incertezze legate al commercio internazionale e gli effetti del cambiamento climatico stanno trasformando profondamente il lavoro nei campi. Inoltre, le caratteristiche strutturali della vita agricola, come orari lunghi e irregolari, lavoro stagionale, fatica fisica e isolamento delle aree rurali, lasciano un segno profondo anche sul piano della salute mentale.

Gli eventi climatici estremi sono diventati una componente ordinaria della gestione aziendale, con siccità prolungate, alluvioni improvvise, ondate di calore e gelate fuori stagione che mettono sotto pressione non solo i bilanci delle aziende, ma anche la tenuta psicologica degli agricoltori. Un’indagine condotta nel Regno Unito mostra come quasi tutti gli agricoltori abbiano affrontato condizioni meteorologiche estreme, con livelli elevatissimi di ansia e una diffusione preoccupante di sintomi depressivi.

Alla variabile climatica si somma quella economica, con la volatilità dei prezzi, il peso dei costi energetici, il rincaro di fertilizzanti, sementi e mezzi tecnici e le tensioni commerciali internazionali che rendono sempre più difficile programmare il futuro. Nei paesi come gli Stati Uniti, i dazi e il rallentamento delle esportazioni hanno colpito duramente settori chiave come quello della soia, aumentando la pressione finanziaria sulle aziende agricole.