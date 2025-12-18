Agricoltori Ue chiedono politiche adeguate

Gli agricoltori dei 27 stati membri del Consiglio europeo si sono riuniti a Bruxelles per chiedere politiche adeguate alle necessità attuali, sostenendo che altrimenti l’agricoltura non sarà più in grado di reggere il mercato tra una decina di anni. Una delegazione di rappresentanti di Confagricoltura, guidata dal presidente Luigi Niccolini e dal direttore Mauro D’Arcangeli, ha partecipato all’incontro.

Le richieste degli agricoltori si concentrano su una politica agricola unitaria con un budget idoneo, senza riduzioni del 20% come previsto, e con meno burocrazia. Inoltre, chiedono una visione di crescita e temono che se la UE disinveste sull’agricoltura, il rischio è di perdere competitività di fronte alle altre potenze mondiali.

Secondo Confagricoltura, le risorse per la prossima Politica Agricola Comune (Pac) sono insufficienti e le tutele del mercato UE non sono efficaci rispetto alla concorrenza dei prodotti provenienti da Paesi extra-europei. Le misure annunciate per il settore primario non mettono al centro i temi della produttività, della competitività e dell’innovazione.

Il presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini, e il direttore Mauro D’Arcangeli hanno espresso preoccupazione per la riduzione delle disponibilità di bilancio per le imprese agricole e per le scelte a livello europeo che potrebbero penalizzare il settore. Hanno auspicato un passo indietro e una revisione delle politiche agricole, sottolineando l’importanza di avere risorse adeguate, meno burocrazia e strumenti efficaci per affrontare le sfide future.