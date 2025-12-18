Agricoltori in piazza contro il Mercosur

A Bruxelles, migliaia di agricoltori sono attesi a due manifestazioni contro l’accordo di libero scambio con il Mercosur. Gli agricoltori temono che l’accordo possa compromettere il loro sostentamento e vi sono preoccupazioni politiche più ampie che esso possa anche contribuire ad alimentare il sostegno all’estrema destra.

I manifestanti protesteranno contro l’accordo che eliminerebbe progressivamente i dazi su quasi tutti i beni scambiati tra i due blocchi nei prossimi 15 anni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha preso posizione contro l’accordo, spingendo per ulteriori concessioni e ulteriori discussioni. Ha affermato di aver discusso con i colleghi italiani, polacchi, belgi, austriaci e irlandesi, tra gli altri, in merito al rinvio dell’accordo.

Il governo di Macron ha chiesto garanzie per monitorare e fermare gravi perturbazioni economiche nell’UE, un aumento delle normative nei paesi del Mercosur, come le restrizioni sui pesticidi, e maggiori controlli sulle importazioni nei porti dell’Ue. Il premier Giorgia Meloni ha dichiarato al Parlamento italiano che firmare l’accordo nei prossimi giorni “sarebbe prematuro”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è determinata a firmare l’accordo, ma ha bisogno del sostegno di almeno due terzi dei paesi dell’UE.

L’accordo è in fase di negoziazione da 25 anni e coprirebbe un mercato di 780 milioni di persone e un quarto del prodotto interno lordo mondiale. I sostenitori affermano che offrirebbe una chiara alternativa ai controlli sulle esportazioni di Pechino e alla guerra dei dazi di Washington, mentre i detrattori sostengono che minerebbe sia le normative ambientali che l’iconico settore agricolo dell’UE. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che il ritardo o l’abbandono dell’accordo danneggerebbe lo status globale dell’UE.