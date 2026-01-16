11.5 C
Roma
venerdì – 16 Gennaio 2026
Video

Ago nella scuola, studente accoltellato

Da stranotizie

In Italia, la violenza a scuola rappresenta un problema sempre più preoccupante. La cronaca quotidiana registra frequenti episodi di aggressioni. Uno studente è stato accoltellato in classe a La Spezia.

Articolo precedente
Referendum giustizia 2026: cosa cambia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.