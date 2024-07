“Agirò per vie legali”, Mirko Brunetti su tutte le furie, l’ex gieffino pronto a prendere pesanti provvedimenti: il motivo è serio

Essere un personaggio televisivo ha sicuramente i suoi lati vantaggiosi, ma non è privo di eventi spiacevoli. Proprio per questa ragione Mirko Brunetti ha deciso di agire per vie legali laddove qualcuno dovesse continuare a diffondere gossip sul suo conto e su quello della fidanzata Perla.

Ecco che cosa è successo questa volta.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero al centro del gossip

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono due ragazzi che hanno trovato la popolarità a seguito della loro partecipazione a Temptation Island. La loro storia aveva fatto parlare chiunque, così come il fatto che entrambi avessero deciso di uscire con i due tentatori conosciuti nella trasmissione.

Le cose non sono andate bene e dopo qualche mese si sono nuovamente ritrovati all’interno della casa del Grande Fratello. Qui hanno potuto convivere, risolvere i problemi della loro coppia e scegliere di darsi una nuova possibilità una volta usciti.

Da quel momento però, non esiste giorno che non li veda come protagonisti di numerosi gossip, a volte veri e a volte fittizi. Queste dicerie non solo si rivelano essere per la maggior parte delle volte infondate, ma finiscono per intaccare l’immagine di questi due giovani ragazzi. Uno degli ultimi episodi si è verificato proprio per bocca dell’esperto di gossip Amedeo Venza. Questo avrebbe discusso con Mirko a seguito della pubblicazione di alcune storie che sono state poi cancellate in un secondo momento per essere nascoste a Perla.

L’ex gieffino minaccia le vie legali

Nelle storie in questione Mirko compariva in compagnia di alcuni amici e di una donna molto bella. Proprio per questa ragione è dovuto intervenire sulla questione, dichiarando come non sia giusto esporre ogni momento della sua vita privata e che sicuramente non ha fatto nulla di male. Del resto è libero di uscire con chi vuole e sicuramente questo non significa tradire la sua fidanzata.

Mirko, poi, ha aggiunto di essersi trovato in quel posto giusto per il tempo di un aperitivo e che tutte le immagini che girano ritraggono altri ragazzi e non di certo lui. Si è arrabbiato davvero moltissimo per quanto accaduto, dichiarando come alle volte giocare con la fantasia potrebbe mettere a rischio delle situazioni che, invece, non hanno motivo di esserlo. La storia cancellata dal mio amico, che fra l’altro sta subendo minacce ed offese indicibili, non aveva nulla a che fare con quanto riportato e soprattutto non con me. Era stata fatta a casa sua e tolta perché con la targa della macchina visibile. Inutile precisare di non aver dormito in quella casa, perché trovo tutto questo molto deprimente e pericoloso. Queste notizie stanno provocando gravissimi problemi personali e non ho motivo di nasconderlo, perciò stavolta verranno presi provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza.

Che cosa succederà ora?