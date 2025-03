Agirò per il bene e per l’onore della magistratura

Si è insediato questa mattina Piero Gaeta come nuovo procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nominato dal Csm il 26 febbraio. La cerimonia, che ha avuto luogo in una aula affollata di magistrati e personale della Corte, ha visto la presenza della prima presidente Margherita Cassano, del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli e del procuratore generale uscente Luigi Salvato. Gaeta ha dichiarato di sperare di mantenere le elevate aspettative che gli sono state manifestate, promettendo di agire per il meglio e per l’onore della magistratura.

La prima presidente Cassano ha elogiato Gaeta come un punto di riferimento insostituibile, sottolineando il suo valore scientifico, intellettuale e le sue doti umane eccezionali, che arricchiscono la figura della Corte di Cassazione. Ha descritto Gaeta come un collega che appartiene a una comunità unita, dedicata all’interesse della collettività. Anche il procuratore aggiunto Giulio Romano ha evidenziato le sue qualità professionali e umane.

Piero Gaeta ha un’esperienza ventennale in magistratura, iniziata in Calabria e culminata in Cassazione. Ha trattato importanti fascicoli, tra cui il caso Parmalat, gli eventi della scuola Diaz durante il G8 di Genova, il ‘Borsellino quater’, il ‘piano Condor’ e le questioni riguardanti i black bloc e i gruppi anarchici. La sua carriera è segnata da un profondo impegno per i valori della giustizia e della legalità.