Agguato a Scampia, 29enne ucciso a colpi di pistola mentre era dal barbiere

Il 8 settembre 2024, un uomo di 29 anni è stato ucciso a Napoli, precisamente in un salone da barbiere situato in via Ghisleri a Scampia. Camillo Esposito, questo il nome della vittima, è stato colpito a morte da un assalitore che è entrato nel negozio e ha aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi d’arma. Dopo aver commesso l’omicidio, il killer è fuggito a bordo di un auto, dove lo attendeva un complice.

Le autorità sono al lavoro nell’indagine e la squadra mobile di Napoli sta cercando di ricostruire i dettagli di quanto accaduto. La vittima aveva precedenti penali per reati come la rapina e il porto abusivo di armi, il che potrebbe fornire indizi utili agli investigatori per capire il movente dell’aggressione.

Il contesto in cui è avvenuto il delitto e il legame della vittima con ambienti criminali potrebbero essere elementi chiave per risolvere il caso. Gli assassinati legati alla criminalità organizzata sono purtroppo una realtà nella zona di Scampia, un quartiere noto per le sue problematiche sociali e la diffusione della malavita.

Le forze dell’ordine stanno concentrando i loro sforzi per trovare testimonianze che possano aiutare a identificare l’assassino e il suo complice. Inoltre, stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i movimenti dei due uomini prima e dopo il crimine.

Questo tragico evento ha colpito non solo gli abitanti di Scampia, ma suscita un forte dibattito sulla sicurezza nella città di Napoli e le misure necessarie per affrontare la violenza legata alla criminalità.

Il rapido intervento della polizia e il loro impegno nell’indagine sono fondamentali per restituire fiducia ai cittadini e per cercare di ridurre l’incidenza di simili fatti violenti nel futuro. La speranza è che giustizia venga fatta e che a questo omicidio seguano dei provvedimenti che migliorino la situazione della sicurezza in tutta la città.