Agguato a Napoli, ucciso un 33enne

Un agguato mortale è avvenuto in serata a Napoli, dove Antonio Esposito, un pregiudicato di 33 anni, è stato ucciso a colpi di pistola. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso da alcuni conoscenti, ma è deceduta poco dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione a causa delle gravi ferite riportate, in particolare un proiettile al fianco sinistro. L’incidente è avvenuto in via Carbonara, all’interno di un circolo ricreativo.

I carabinieri sono giunti sul luogo dell’agguato per effettuare i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’assenza di segni di danneggiamenti o aggressioni nelle vicinanze ha sollevato interrogativi sulle circostanze che hanno portato all’omicidio.

All’ospedale Pellegrini, dove Esposito è stato portato, si sono radunati decine di familiari e amici in preda alla disperazione, sottolineando il forte impatto emotivo della vicenda. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono in corso per identificare l’autore dell’agguato e comprendere il movente dietro questo attacco. La comunità locale è scossa dall’accaduto, e si attendono ulteriori aggiornamenti mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere informazioni e testimonianze che possano fare luce sul delitto.