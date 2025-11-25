Aggressioni a Pesaro, 29enne marocchino in psichiatria

A Pesaro, un 29enne marocchino è stato ricoverato in psichiatria dopo una serie di aggressioni alle fermate degli autobus nella zona di Borgo Santa Maria. Tutto era iniziato con una denuncia a seguito di spinte e sputi a due ragazzine, costrette in un angolo della banchina della fermata dell’autobus di via Parco Dei Tigli. Successivamente, ci sono stati altri casi di strattonamenti ai giovani in attesa dei pullman e anche all’interno.

Il ragazzo era stato arrestato due volte, una per resistenza e un’altra per un diverbio con un ragazzo pakistano di 16 anni e per aver reagito in malo modo alle forze dell’ordine. Il Comune ha segnalato il caso all’Ast e al Dipartimento di Salute Mentale, evidenziando la condizione di pericolosità sociale e valutando la necessità di un intervento sanitario.

Dopo il primo episodio, era stato chiesto e ottenuto di discutere il caso all’interno della Nu.Ve. – Nucleo di Valutazione dell’Emergenza socio-ambientale. È stato proposto un Aso, un accertamento sanitario, ma il 29enne non ne voleva sapere e si è passati a un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio. Il legale Othmane Yassine sottolinea che il ragazzo ha un ritardo e una incapacità comportamentale diagnosticati, ma senza una residenza anagrafica, non poteva essere seguito dagli assistenti sociali.

Ora la situazione è stata sanata e il 29enne è regolarmente iscritto e ha un medico di base. Tuttavia, c’è ancora un passo fondamentale da fare: trovare una struttura che possa accompagnare il ragazzo in un percorso di recupero. Il ricovero scade tra una settimana e si cerca una soluzione per gestire la situazione di disagio.