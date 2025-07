Aggressione russa in Ucraina: 3 villaggi conquistati, 122 droni abbattuti

Nelle ultime ore, il conflitto tra Russia e Ucraina ha visto un incremento significativo delle operazioni militari. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver conquistato tre villaggi nelle regioni ucraine di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia: Degtyarinoe, Popov Yar e Kamenskoye.

Contemporaneamente, Mosca ha comunicato di aver abbattuto un totale di 122 droni ucraini nel corso della notte. I dettagli sono stati riportati dall’agenzia di stampa Tass, secondo cui gli attacchi hanno colpito diverse aree russe, tra cui le regioni di Bryansk, Kursk e Mosca.

In Ucraina, un attacco aereo notturno ha colpito un camion nella città di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, causando cinque feriti. Le autorità locali hanno confermato l’incidente, mentre il governo ucraino continua a lanciare appelli per una risposta internazionale più incisiva.

Il clima politico tra Mosca e Washington appare teso, con l’ex presidente Trump che ha dichiarato di non avere più contatti con Putin, mentre il Cremlino sollecita pressioni su Kiev per avviare colloqui basati sui termini russi. Intanto, la NATO ha confermato la preparazione della consegna dei sistemi di difesa Patriot in Ucraina, un’azione che potrebbe influenzare ulteriormente l’andamento del conflitto.