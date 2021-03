Da ieri circola sui social un video girato alla stazione di Roma che fa accapponare la pelle perché si vede un uomo che attraversa noncurante i binari pur di andare a picchiare due ragazzini, colpevoli di essersi scambiati un bacio, un tenero atto d’amore.

Alla vista del bacio l’uomo ha preso la rincorsa, ha attraversato i binari (fregandosene della linea gialla e della possibilità che arrivasse un treno) ed è andato diretto a menare i due.

Un atto di aggressione da condannare per ciò che è: OMOFOBIA. E qualcuno lo dica a Giorgia Meloni che ha espresso solidarietà al ragazzo sui social, senza però citare mai quella parola.

Questo video racconta il nostro Paese.

Pochi secondi di attenzione.

Jean Pierre, rifugiato e socio di GayNet #Roma, aggredito alla stazione di Valle Aurelia per aver baciato il suo compagno.

“Non vi vergognate?” e giù pugni. La Caccia All’Omo continua.#lgbt #omofobia #leggezan pic.twitter.com/3THsqFS0LR — Simone Alliva (@SimoneAlliva) March 20, 2021

Aggressione omofoba a Roma, la politica chiede che venga approvata la legge Zan

Da Laura Boldrini a Monica Cirinnà, passando per Enrico Letta: il DDL Zan deve essere approvato in Senato al più presto. E mai come ora ce n’è bisogno.

Picchiato, a Roma, perché baciava il suo compagno. L’ennesimo episodio di #omofobia. Cosa stiamo aspettando? Va subito approvata la #leggeZan. Come dimostrano #Polonia e #Ungheria è in atto in Europa un’onda reazionaria contro i diritti. E noi dobbiamo fermarla! pic.twitter.com/6ToYDhUwCr — laura boldrini (@lauraboldrini) March 21, 2021

Ministra si chiama violenza omofobica , abbia coraggio e la chiami col suo nome e soprattutto sostenga l’approvazione rapida della #LeggeZan in Senato https://t.co/M3Zo39MPOH — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) March 21, 2021