Aggressione omofoba a Roma: identificati gli aggressori, Emma dice la sua

Il video scioccante dei quattro ragazzi che hanno preso a calci, pugni e cinghiate una coppia gay a Roma ha fatto il giro del web e per fortuna gli aggressori sono stati identificati. Sarebbero tutti ventenni e tutti incensurati.

A dire la sua in merito a questa brutale attenzione è stata anche Emma Marrone dal palco del suo concerto a Lanciano.

“L’omofobia è un problema in questo paese e sta diventando una piaga dilagante e stiamo tutti zitti, bravi, tutti zitti, nessuno dice niente. Lamentatevi poi per i rigori che sbagliano alle partite. Lì siamo tutti quanti bravi a parlare. Solo di quello ci importa, quando ci cacciano dagli Europei, quando non vinciamo i mondiali. Questi due poveri ragazzi stavano camminando per strada e sono stati pestati a sangue. Io a volte ringrazio di non essere madre perché non saprei come reagire davanti a una scena del genere, nei confronti di mia figlia, di mio figlio. Questo è il problema, perché non sono figli vostri. Fino a quando il problema non ci riguarda stiamo tutti in silenzio. Ma l’Italia siamo anche noi, siamo le scelte che prendiamo e le cose che vogliamo dire”.