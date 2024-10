Aggressione nella Vita in Diretta: Inviata colpita dal Santone di Miggiano

Attimi di panico sono stati vissuti durante la puntata di ieri de “La Vita in Diretta”. L’inviata Barbara Di Palma, insieme a una collega di Pomeriggio Cinque, è stata aggredita da Kadir, un autoproclamato santone di Miggiano. Le giornaliste si trovavano nel paese pugliese per intervistare Kadir e la sua adepta Marika, che recentemente aveva girato nuda per le strade come segno di fede. La presenza della stampa sembra aver scatenato la reazione violenta di Kadir, il quale ha aggredito fisicamente entrambe le giornaliste.

Alberto Matano, conduttore del programma, ha commentato l’episodio in diretta, esprimendo preoccupazione per la sicurezza di Barbara. Ha chiesto immediatamente l’intervento dei Carabinieri visto che la situazione era diventata insostenibile. Matano ha esortato Barbara a mettersi al sicuro e ha chiesto alla redazione di chiamare le forze dell’ordine, sottolineando che non era immaginabile essere minacciati in quel modo durante una diretta televisiva.

La violenza cui sono state sottoposte le giornaliste ha suscitato un’ampia condanna. Alberto Matano ha descritto l’aggressore come una persona delusa, che chiaramente necessita di aiuto, e ha richiesto notizie sulla salute di Barbara dopo l’aggressione. Ha definito quanto accaduto come un atto inaudito e inammissibile, senza giustificazioni.

Il contesto dell’aggressione pone questioni più ampie sulla sicurezza dei giornalisti, che spesso si trovano ad affrontare situazioni rischiose mentre svolgono il loro lavoro in luoghi pubblici. Kadir, in passato, era stato denunciato da alcune famiglie degli adepti, che lo accusavano di plagio, rendendo evidenti problemi legali e comportamentali legati alla sua figura.

Mentre si attendeva l’arrivo dei Carabinieri, Matano ha continuato a sottolineare l’importanza della sicurezza delle sue colleghe, creando un clima di ansia sia tra il pubblico che tra i membri della redazione. La trasmissione è stata interrotta per affrontare la grave situazione, evidenziando la necessità di tutelare i giornalisti e garantire che possano lavorare senza il timore di subire violenze o minacce.