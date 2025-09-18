Aggressione in carcere per Turetta, tensioni a Montorio

Nel penitenziario di Montorio si sono verificati momenti di tensione. Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, è stato aggredito da un altro detenuto di 55 anni, già condannato per omicidio e tentato omicidio. L’aggressione, avvenuta nella quarta sezione dell’istituto, è stata descritta dal quotidiano L’Arena.

Il 55enne, infastidito dalla presenza di Turetta, ha iniziato a esprimere il proprio malcontento con proteste verbali, che si sono poi trasformate in un pugno. Questo episodio ha avuto ripercussioni sul regime detentivo dell’aggressore, che ha subito un isolamento di 15 giorni. Dopo una settimana, il detenuto aggressore è stato trasferito in una cella singola, ma ha trovato la stanza in condizioni deplorevoli. Questa situazione ha scatenato un nuovo malcontento, portandolo a richiedere un altro trasferimento.

In risposta, il detenuto ha avviato uno sciopero della fame, rifiutando cibo, acqua e terapie mediche. Questo episodio mette in evidenza le tensioni esistenti all’interno delle carceri e riporta l’attenzione su Turetta, una figura centrale in uno dei casi di cronaca nera più dibattuti.