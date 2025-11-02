Aggressione e rapina a Viterbo: paura nel centro storico

Un uomo è stato aggredito e rapinato in provincia di Viterbo mentre portava a spasso i suoi cani. L’incidente è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica scorsi, nel centro storico della cittadina.

Secondo il racconto della vittima, di origine spagnola, è stato circondato da due o più aggressori, i quali lo hanno malmenato per farsi consegnare soldi e effetti personali. Un dettaglio preoccupante è che uno degli aggressori sembrava armato di coltello.

Dopo l’aggressione, l’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove i medici hanno stabilito una prognosi di dieci giorni. Le indagini sul caso sono attualmente condotte dai carabinieri.