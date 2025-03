Aggressione choc a Fermo, ragazzo autistico picchiato brutalmente dal branco alla fermata dell’autobus

A Fermo, nelle Marche, un ragazzo autistico è stato brutalmente picchiato da un gruppo di ragazzi. L’aggressione, avvenuta alla fermata dell’autobus mentre lo studente aspettava di tornare a casa, è stata descritta come “di una gravità inaudita” da Angsa, l’Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo. Il ragazzo è stato circondato e selvaggiamente malmenato fino a perdere conoscenza. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. Il giovane ha ricevuto cure dai sanitari del 118 ed è attualmente ricoverato in ospedale per lesioni su diverse parti del corpo, un trauma cranico e irritazione agli occhi a causa dell’uso di spray urticante.

La situazione è ancor più preoccupante considerando che altri studenti della stessa scuola hanno assistito al pestaggio senza intervenire, limitandosi a guardare come fosse una specie di spettacolo. Solo quando il ragazzo è rimasto a terra esanime, uno di loro ha chiamato i carabinieri. Questo comportamento è stato definito “un fatto gravissimo” che evidenzia un imbarbarimento della società e una scarsa morale, richiamando la responsabilità di scuole e famiglie. I genitori di Angsa hanno espresso solidarietà al ragazzo e alla sua famiglia, richiedendo che venga fatta piena luce sull’incidente e che i responsabili vengano identificati e puniti. La brutalità di questo atto solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’educazione dei giovani riguardo al rispetto e alla protezione delle persone vulnerabili.