Aggressione all’arbitro: denuncia per un padre violento

Un giovane arbitro di 18 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito al termine della finale di un torneo di calcio giovanile ad Arezzo. L’episodio è avvenuto il 8 giugno, quando il padre di un calciatore della squadra perdente, il Vis Pesaro, è entrato negli spogliatoi e ha aggredito il giovane direttore di gara.

L’aggressore, un uomo di 40 anni, ha colpito l’arbitro con una sedia, provocandogli diverse lesioni, tra cui fratture alle costole, problemi alla clavicola e vari ematomi. Intervenuti alcuni presenti, l’aggressione è stata fermata e sono stati chiamati i carabinieri e un’ambulanza. L’arbitro è stato poi trasportato in pronto soccorso e dimesso dopo tre ore, con una prognosi di un mese e dieci giorni.

L’aggressore è stato identificato tramite le telecamere di sicurezza e denunciato per lesioni aggravate. Questo episodio segue un precedente attacco a un arbitro avvenuto a Padova, suscitando indignazione da parte di Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Arbitri Italiani (AIA), che ha descritto la situazione come un’emergenza sociale. Zappi ha fatto appello al Governo e alle forze politiche per un aggiornamento delle normative riguardanti la violenza nei confronti degli arbitri, sottolineando l’urgenza di misure repressive più severe.

Fonte: www.virgilio.it