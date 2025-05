Aggressione al giornalista Alessio Fusco: il racconto choc

Il giornalista Alessio Fusco di Mediaset è stato aggredito a Colle Oppio, Roma, mentre registrava un servizio per i telegiornali. Nel video dell’incidente, visibile su “Mattino Cinque”, si nota Fusco spintonato e colpito con calci e pugni da un gruppo di persone. Durante l’aggressione, uno degli aggressori lo inseguito con una bottiglia, mostrando atteggiamenti minacciosi.

Fusco ha raccontato in diretta di non aver mai vissuto un’esperienza simile e ha spiegato che si trovava nella zona su segnalazione di alcuni cittadini, preoccupati per il degrado della zona. Avvicinatosi con cautela a una tendopoli per chiedere se volessero parlare, è stato circondato da due persone che lo hanno aggredito. Fortunatamente, il suo operatore, vedendo la situazione, è accorso in suo aiuto e sono riusciti a fuggire.

Ha anche descritto la realtà difficile della zona, sottolineando che non tutti gli abitanti della tendopoli sono aggressivi. Uno di loro si era addirittura preoccupato per il suo stato dopo l’aggressione. Fusco ha fatto riferimento a una situazione simile nei pressi della Stazione Termini, dove i problemi erano stati affrontati con misure temporanee, spostando le persone problematiche. La situazione al Colle Oppio, quindi, è emersa come un riflesso delle problematiche di degrado e mancanza di alternative per molte persone.

Fonte: www.virgilio.it