Aggressione ai Vigili Urbani a Catania: Arrestati Due Fratelli Durante il Controllo delle Auto

Due fratelli, proprietari di un bar a Catania, sono stati arrestati dopo aver aggredito due vigili urbani che stavano multando un’auto in sosta vietata. L’episodio, avvenuto in piazza Sebastiano Addamo, è stato ripreso da passanti e ha rapidamente circolato sui social media. I due, di 33 e 37 anni, hanno reagito aggressivamente quando i vigili hanno emesso la multa, rifiutandosi di spostare il veicolo e di mostrare i documenti. Uno dei fratelli ha colpito un’agente donna, facendola cadere.

Le violenze non si sono fermate qui; dopo aver attaccato i vigili, i fratelli si sono scagliati contro i dipendenti di un ristorante vicino, accusandoli di aver chiamato le autorità riguardo all’auto in divieto. Durante la rissa, uno di loro ha lanciato uno sgabello colpendo Roberto Tudisco, presidente di Mio Italia Catania, che ha dovuto ricevere assistenza medica.

L’alterco è continuato per strada fino all’arrivo della polizia, che ha identificato e arrestato i fratelli, posti agli arresti domiciliari in attesa di convalida del giudice. L’episodio ha suscitato reazioni tra le autorità locali: il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e l’assessore Alessandro Porto hanno espresso solidarietà ai vigili aggrediti, definendo l’atto “molto grave” e affermando che simili comportamenti non rimarranno impuniti. Hanno aggiunto che non ci sono zone franche a Catania per chi pensa di poter agire con violenza senza conseguenze.

Sebastiano Anastasi, Presidente del Consiglio Comunale, ha anche condannato l’incidente, chiedendo un piano operativo da parte delle autorità competenti per affrontare l’escalation di violenza che mette a rischio la sicurezza di chi lavora per la comunità. La situazione di insicurezza all’interno della città continua a preoccupare i cittadini e le istituzioni, richiedendo un intervento efficace per garantire protezione e sicurezza.