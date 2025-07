Aggressione a Lainate, indaga la Procura sul caso antisemitismo

Domenica scorsa, un cittadino francese di religione ebraica ha denunciato un’aggressione avvenuta con suo figlio di sei anni in un’area di sosta nei pressi di Lainate, lungo l’autostrada Milano-Laghi. La famiglia, in vacanza in Italia, stava indossando la kippah al momento dell’incidente.

Secondo il racconto del padre, l’aggressione sarebbe iniziata con insulti come “Assassini, tornate a casa vostra” e “Qui non siamo a Gaza, siamo a Milano”. La tensione è aumentata rapidamente, culminando in spinte e calci. Alcuni passanti hanno ripreso l’accaduto con i telefoni, e il video è stato successivamente diffuso online da Lion Adler, un attivista.

Le indagini sono state avviate dalla Procura di Milano e sono condotte dalla Digos, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sta raccogliendo le testimonianze di altri presenti. Anche il video sui social è parte delle prove esaminate dagli inquirenti.

In risposta all’episodio, la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha affermato che l’antisemitismo non ha posto in Italia, sottolineando come il fatto confermi l’esistenza di un odio antiebraico nel Paese. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ha aggiunto sulla piattaforma X che quanto accaduto è inaccettabile e non dovrebbe verificarsi nel 2025.