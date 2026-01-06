Aggressione a giornalisti Rai in Svizzera

Una troupe di giornalisti Rai è stata aggredita in Svizzera dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. Il giornalista Domenico Marocchi, noto inviato della TV di Stato e volto di Uno Mattina News e La Volta Buona, stava seguendo le ultime novità legate alla tragedia avvenuta nel locale Le Constellation insieme alla sua troupe, quando tutti loro sono stati aggrediti fisicamente e verbalmente.

Marocchi ha raccontato di insulti, minacce, spintoni e colpi contro le auto nelle quali sono riusciti a rifugiarsi per evitare l’aggressione. Era presente anche il collega Alessandro Politi, volto di Storie Italiane. Poco prima, anche una troupe televisiva svizzera ha subito un’aggressione.

I giornalisti della TV italiana sono stati avvicinati da persone che hanno iniziato ad insultarli con fare minaccioso e Marocchi è stato anche spintonato. Dopo l’aggressione, Marocchi ha risposto a un messaggio di solidarietà, facendo sapere che tutto ok ora. Il giornalista ha poi spiegato cos’è accaduto nel dettaglio, rivelando che si trovavano sotto al ristorante dei Moretti con la troupe Rai, quando sono stati raggiunti da tre persone che li hanno minacciati, insultati e hanno insultato gli italiani.

Dopo di che, sono giunte sul posto altre persone ed è iniziata l’aggressione. Durante questo momento di caos, Marocchi è stato anche spintonato e tutti insieme hanno cercato rifugio in auto. La macchina è stata colpita dalle persone che sono andate avanti con le minacce e gli insulti.

Intanto, i giornalisti italiani continuano a tenere l’Italia informata sulle drammatiche notizie sulla Strage di Capodanno a Crans-Montana. Una conduttrice tv ha espresso il suo rammarico, commuovendosi e cercando di fermare chi accusa i ragazzi di 16 anni di aver perso tempo, quando è scoppiato l’incendio, riprendendo con i cellulari.