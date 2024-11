Aggressione a Castellammare di Stabia: Insegnante colpita da un gruppo di genitori durante un blitz a scuola

Una grave aggressione ha avuto luogo in un istituto di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove una docente di sostegno è stata attaccata da un gruppo di circa trenta genitori durante l’orario scolastico, precisamente alle 10.30 di giovedì 14 novembre. L’episodio è avvenuto nella scuola media “Salvati”, situata nella frazione Scanzano, e ha richiesto l’intervento dei carabinieri per riportare la situazione sotto controllo.

Secondo quanto riportato, la violenza sarebbe stata innescata da alcune voci circolate sui social riguardo ai comportamenti della docente nei confronti degli alunni, che non avrebbero incontrato il favore dei genitori. Durante l’irruzione, erano presenti anche i genitori della docente, la quale ha riportato lesioni significative, inclusa una diagnosi di trauma cranico. Anche il padre della docente è stato ferito nel tentativo di difendere la figlia, subendo la frattura di un polso.

L’istituto “Salvati” è diretto dalla preside Donatella Ambrosio ed è stato recentemente premiato dal ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, per essersi distinto nell’attivazione dei fondi per i Pon estivi, offrendo corsi di windsurf e altre attività estive per i bambini che restano in città. La notizia dell’aggressione ha suscitato una forte condanna da parte del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, che ha descritto l’episodio come di “enorme gravità e violenza estrema”. Ha espresso fiducia nelle autorità competenti affinché si faccia luce sulla situazione e ha sottolineato la necessità di ripristinare la serenità all’interno della scuola, tutelando studenti, genitori e insegnanti.

Questo violento attacco evidenzia una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle scuole e la necessità di affrontare conflitti educativi attraverso canali appropriati, piuttosto che con la violenza. La situazione ha messo in luce le dinamiche tra il corpo docente e i genitori, richiedendo una riflessione profonda su come gestire le divergenze in un contesto scolastico.