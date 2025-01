Aggressione a Bressanone: Un 18enne italiano preso di mira dopo la festa

Un diciottenne di Bressanone, Alex, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani altoatesini di lingua tedesca durante un Maturaball, una festa per studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. L’episodio è avvenuto nella notte dell’11 gennaio al Forum di Bressanone, dove un gruppo di ragazzi provenienti da Laion ha iniziato a infastidire altri partecipanti, insultando ragazzi e ragazze.

Secondo il racconto di Renato D’Alberto, padre di Alex, la situazione è degenerata quando un altro giovane di Bressanone ha urtato uno dei membri del gruppo di Laion. Alex ha cercato di difendere il suo amico, ma è stato immediatamente aggredito dal branco. L’hanno buttato a terra, immobilizzato e colpito ripetutamente con calci e pugni al volto. Solo l’intervento degli addetti alla sicurezza ha permesso di salvarlo, facendo sì che entrasse in un locale.

Il padre di Alex ha espresso la sua amarezza per la brutalità dell’aggressione, sottolineando che i giovani aggressori lo hanno apostrofato con insulti in dialetto, chiamandolo “sporco italiano” e “italiano di m…a”. Il giovane ha riportato ferite gravi, con una prognosi di 30 giorni e la rottura del setto nasale e del pavimento orbitario.

La vicenda ha suscitato reazioni politiche e sociali. Il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, ha annunciato l’intenzione di portare la questione all’attenzione del ministro dell’Interno, indicando che la brutalità dell’aggressione e il linguaggio usato dai giovani di lingua tedesca evocano le ferite storiche nei rapporti etnici e linguistici in Alto Adige. Urzì ha sottolineato che non è accettabile che nel 2025 avvengano ancora episodi di tale violenza e discriminazione.

Questo tragico evento non solo mette in evidenza le tensioni etniche nella regione, ma riaccende il dibattito su intolleranza e discriminazione, richiamando l’attenzione sulle dinamiche sociali e culturali che persistono nei rapporti tra le diverse comunità. La comunità di Bressanone e le autorità locali ora si interrogano su come prevenire simili episodi in futuro, richiedendo maggiore sensibilizzazione e interventi più incisivi contro la violenza e il razzismo.