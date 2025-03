Aggressione a Bologna: 17enne accoltellato dopo richiesta di giocare a calcio

Un giovane di 17 anni, di origini tunisine, è stato accoltellato in via Petroni a Bologna durante un litigio scaturito da una richiesta di partecipazione a una partita di calcio. L’episodio è avvenuto sabato 8 marzo nel pomeriggio, nella zona universitaria tra piazza Verdi e via Petroni. Il ragazzo si è avvicinato a un gruppo di giovani, prevalentemente gambiani, chiedendo di unirsi al gioco, ma la situazione è rapidamente degenerata in una rissa. Durante il conflitto, è emerso un coltello, con il quale il 24enne originario del Gambia ha ferito il 17enne alla nuca e al collo.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è attualmente ricoverata in gravissime condizioni. Il 24enne è stato anche lui portato in ospedale con una ferita all’inguine, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Diversi testimoni hanno assistito all’incidente e hanno chiamato la polizia, allarmati dal trambusto proveniente dalla zona. Gli agenti ed il personale del 118 sono intervenuti per soccorrere i feriti, e gli uomini della polizia scientifica sono giunti per effettuare i rilievi.

Le cause esatte della rissa sono ancora in fase di accertamento, con indagini in corso per stabilire se ci siano stati pregressi tra i gruppi o se il rifiuto dei gambiani di far partecipare i tunisini sia stato il motivo scatenante dell’aggressione. La comunità è in allerta per questo episodio di violenza che segna una triste giornata nella città.