Aggressione a Bassano del Grappa: la salute mentale in crisi

Un agguato a Bassano del Grappa ha colpito un professore sessantaduenne del liceo Brocchi, accoltellato da un uomo di 33 anni di Quinto di Treviso. L’attacco è avvenuto alle 7.40, quando l’aggressore lo ha colpito alle spalle con un coltello da cucina in ceramica, sfiorando l’aorta e la spina dorsale. Dopo il gesto, l’uomo è fuggito, lasciando il manico dell’arma sul luogo del crimine.

Il giorno dopo, un tassista lo ha riconosciuto mentre cercava di prendere un treno e, per non insospettirlo, gli ha offerto una sigaretta, contattando nel contempo i carabinieri. L’aggressore, che non ha opposto resistenza, è stato arrestato e accusato di tentato omicidio, portato poi nel carcere di Vicenza. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato la sua identità.

Il trentatreenne era in cura presso un centro di salute mentale, ma risultava irreperibile dal 2024. Si spostava tra le province di Venezia, Treviso e Vicenza, vivendo di espedienti e chiedendo aiuto a conoscenti. Era stato denunciato per scomparsa dalla madre precedentemente e sebbene avesse un indirizzo ufficiale a Treviso, risulta essere un soggetto senza fissa dimora.

Ha un passato penale per lesioni, minacce e danneggiamenti risalente al 2019, per il quale era stato allontanato dalla famiglia. Dopo un ricovero in comunità, nel 2022 era tornato in strada, interrompendo i contatti con i servizi sociali. Il professore, fortunatamente, non è in pericolo di vita ed è stato operato per estrarre i frammenti della lama che si era spezzata nell’impatto.