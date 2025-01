Aggrappato alla collina e accarezzato dal mare, il borgo del 43° parallelo ti farà scoprire le Marche come non le hai mai viste.

Dalla geografia alla gastronomia, Grottammare cattura l’attenzione come un borgo legato al vino. Il 43° parallelo segna una linea significativa in Italia, separando il clima continentale della Pianura Padana da quello mediterraneo del Centro-Sud. Grottammare, località delle Marche, si affaccia sul Mar Adriatico e fa parte della Riviera delle Palme, in una conurbazione che include anche San Benedetto del Tronto. Queste città si presentano come un’unica entità costiera, con spiagge ben curate premiate con la Bandiera Blu, che con la loro bellezza competono con le famose mete balneari di Abruzzo ed Emilia-Romagna.

L’atmosfera di Grottammare è di serenità e tranquillità, ideale per un turismo slow. Il frenetico ritmo cittadino cede il passo a momenti di rilassamento lungo il lungomare, abbellito da palme che caratterizzano la zona. Ma non è solo il mare a rendere Grottammare una meta imperdibile; risalendo verso le colline, si incontra un ben conservato borgo medievale la cui nascita segue la caduta dell’Impero. Da Piazza Peretti, si gode di panorami suggestivi e un’atmosfera che trasmette storia e cultura.

Il vino delle Marche trova nelle colline circostanti a Grottammare un ambiente ideale per la sua produzione. I vignaioli locali lavorano con passione, dando vita a vini pregiati come il Falerio dei Colli Ascolani e il Rosso Piceno. Questa varietà di vini ben si abbina ai piatti tipici della cucina marchigiana, nota per la sua ricchezza e sapore. In particolare, il brodetto alla sanbenedettese e i maccheroncini di Campofilone richiedono vini di qualità per esaltare il loro gusto.

In sintesi, Grottammare rappresenta un connubio tra bellezze naturali, storia e tradizioni culinarie, dove il 43° parallelo non è solo una linea geografica ma un simbolo di una terra ricca di cultura e di prodotti enogastronomici di eccellenza. La combinazione di mare, colline e prodotti locali crea un’esperienza unica che rende questa meta marchigiana imperdibile per chi cerca una vacanza all’insegna del relax e della buona tavola.