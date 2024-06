aggiunte 5 date al PalaJova tour

Jovanotti tornerà ad esibirsi nel 2025 con il PalaJova tour: il cantante ha annunciato 5 nuove date che si aggiungono a quelle già previste.

A poche settimane dall’annuncio del suo ritorno sul palco, Jovanotti continua a sorprendere il pubblico aggiungendo ben cinque nuove date al suo attesissimo tour nei palasport, chiamato “PalaJova“. La serie di concerti ora si arricchisce ulteriormente, raggiungendo complessivamente le 26 tappe.

Il tour spazierà tra marzo e aprile del prossimo anno in varie città italiane, oltre a una date speciale a Zurigo. Radio Italia solomusicaitaliana, confermandosi come punto di riferimento per gli amanti della musica nostrana, supporterà l’evento come radio ufficiale.

Dettagli sui biglietti e sulle nuove date

Tra le novità più entusiasmanti vi è l’aggiunta di cinque nuove esibizioni: Jovanotti sarà in scena a Pesaro, Firenze, Bologna e Torino, intensificando così il suo legame con il pubblico italiano attraverso ulteriori opportunità di live. La vendita dei biglietti per queste nuove date inizierà il 19 giugno alle 14:00 , offrendo ai fan l’occasione di assicurarsi un posto per questi eventi imperdibili.

Tutte le date del tour

Per offrire una visione complessiva dell’itinerario, il calendario dei concerti prevede:

Pesaro – Vitrifrigo Arena | 4-5 marzo 2025

Pesaro – Vitrifrigo Arena | 7 marzo 2025 NUOVA DATA

Milano – Unipol Forum | 11-12-14-15-17-18 marzo 2025

Zurigo – Hallenstadion | 20 marzo 2025

Firenze – Nelson Mandela Forum | 22-23-25-26 marzo 2025

Firenze – Nelson Mandela Forum | 28-29 marzo 2025 NUOVE DATE

Bologna – Unipol Arena | 3-5 aprile 2025

Bologna – Unipol Arena | 6 aprile 2025 NUOVA DATA

Torino – Inalpi Arena | 9-10 aprile 2025

Torino – Inalpi Arena | 12 aprile 2025 NUOVA DATA

Roma – Palazzo dello Sport | 22-23-25-26 aprile 2025

La presenza di Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale della tournée di Jovanotti conferma l’impegno dell’emittente nel promuovere il meglio della musica italiana, sostenendo eventi di grande portata e popolarità. Con il proliferare delle date e la crescita dell’attesa, il “PalaJova” si preannuncia come un tour destinato a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano del prossimo anno, consolidando ulteriormente il legame tra Jovanotti e i suoi fan.