Aggiungi un Posto a Tavola: Tour 2026

📣 🕊️Aggiungi un posto a tavola, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini (special guest), la commedia musicale che da 50 anni non smette di emozionare il pubblico di tutte l’età, dopo oltre 150 repliche continua il suo tour.
Affrettatevi a prendere il vostro posto a tavola‼️
✨BERGAMO
📅16 – 18 GENNAIO 2026 ChorusLife Arena
✨GENOVA
📅23 – 25 GENNAIO 2026 Politeama Genovese
✨TORINO
📅 30 GENNAIO – 1 FEBBRAIO 2026 Teatro Alfieri
✨ MILANO
📅 5 – 22 FEBBRAIO 2026 Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni
✨FIRENZE
📅 27 FEBBRAIO – 1 MARZO 2026 Teatro Verdi
✨ COSENZA
📅6 – 8 MARZO 2026 Teatro Alfonso Rendano
✨BITRITTO – BARI
📅13 -15 MARZO 2026 Palatour
GIOVANNI SCIFONI in
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Special Guest
LORELLA CUCCARINI
nel ruolo di Consolazione.
La voce di lassù” è di ENZO GARINEI
Commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini
scritta con Jaja Fiastri
musiche di Armando Trovajoli
regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini
ripresa teatrale di Marco Simeoli
