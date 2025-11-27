Aggiornamento OFF: patch 1.1 e sconto del 20%

Sono passati tre mesi dall’uscita di OFF e il feedback dei fan è stato davvero commovente per Fangamer e Mortis Ghost. Oggi sono state svelate nuove informazioni, tra cui la disponibilità della patch 1.1 con il 20% di sconto.

La patch 1.1 include la traduzione di OFF in spagnolo, italiano e portoghese brasiliano, mentre le traduzioni in tedesco e giapponese sono ancora in arrivo. Inoltre, le versioni digitali di OFF sono scontate del 20% sull’eShop di Nintendo Switch e su Steam per celebrare la patch e il terzo mese di vita del gioco.

Sono state aggiunte anche le carte collezionabili di Steam, che presentano un’illustrazione di Mortis Ghost originariamente creata per le carte Zodiac incluse nella Bad Human Edition di OFF.

Inoltre, Fangamer offre la spedizione gratuita negli Stati Uniti e sconti sulla spedizione internazionale su Fangamer.com, oltre alla spedizione gratuita nell’UE su Fangamer.eu, come parte dei saldi del Black Friday. Gli acquisti durante i saldi daranno diritto a un Codice Regalo o a un Credito Promozionale.