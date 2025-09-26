Aggiornamento FSD V14 Tesla: nuove funzionalità e intelligenza avanzata

Tesla sta per lanciare la versione 14 del suo software Full Self-Driving (FSD). L’annuncio è stato fatto dal CEO Elon Musk in risposta a un post dell’investitore Jason Calacanis su X.

Il sistema FSD è un avanzato sistema di assistenza alla guida che permette alle auto di muoversi in autonomia, sebbene richieda ancora la supervisione umana. L’obiettivo finale è raggiungere la piena autonomia, e ogni aggiornamento mira a rendere il sistema più intelligente e sicuro.

Calacanis ha elogiato la sua esperienza con la versione precedente, definendola ‘assolutamente perfetta’. Tuttavia, ha anche notato il metodo prudente dell’azienda nel rilasciare gli aggiornamenti, invitando gli utenti a ‘rilassarsi e lasciarli cuocere’.

Musk ha confermato che la versione 14.0 sarà disponibile la prossima settimana, seguita dalla 14.1 dopo circa due settimane. Ha affermato che la versione 14.2 renderà le auto dotate di FSD in grado di guidare in modo quasi ‘senziente’, mimando il comportamento di un conducente umano.

Musk ha suscitato attesa per l’aggiornamento, considerandolo il secondo più significativo dopo il lancio della versione 12 dell’FSD. Tra le migliorie previste ci sono meno avvisi fastidiosi, poiché molti conducenti avevano trovato i richiami al volante della versione precedente frustranti. Il nuovo software utilizzerà reti neurali con un numero di parametri dieci volte maggiore rispetto a prima, il che dovrebbe migliorare notevolmente il processo decisionale.

Musk ha chiarito che l’FSD V14 non deve essere confuso con la versione non supervisionata che è attualmente in fase di test sugli Robotaxi a Austin, Texas, la quale può già operare senza conducente.