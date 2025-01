Aggiornamento Firmware 3.144 per le Pixel Buds Pro 2

Aggiornamento firmware per Pixel Buds Pro 2

Circa quattro mesi dopo il lancio delle Pixel Buds Pro 2, Google ha iniziato a distribuire un aggiornamento firmware, il primo dopo il lancio, con versione 3.144. Molti utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento, mentre altri utilizzano ancora la versione 2.117.

Non sono disponibili dettagli ufficiali sui contenuti dell’aggiornamento, poiché Google non ha annunciato nulla né fornito una changelog dettagliata. Tuttavia, la comunità ha segnalato problemi come disconnessioni casuali, suggerendo che l’aggiornamento potrebbe includere correzioni per questi problemi. È emerso anche che potrebbe esistere una nuova funzione di avviso per segnalare l’inserimento errato delle cuffie nella custodia.

La comunità ha segnalato diverse difficoltà, come disconnessioni intermittenti e problemi nel controllo del volume. Un esperto del prodotto ha indicato che un “nuovo aggiornamento sarà disponibile a breve”, evidenziando che Google è consapevole delle problematiche e sta lavorando per migliorarle, cercando di garantire un’esperienza utente più fluida.

In aggiunta ai problemi di disconnessione, alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel controllo del volume, una funzione cruciale per l’uso quotidiano delle cuffie. Anche se ci sono discussioni riguardo a una funzione di avviso per un errato riposizionamento delle cuffie nella custodia, sembra che questa non faccia parte dell’aggiornamento attuale.

In conclusione, la comunità attende feedback e comunicazioni ufficiali che possano chiarire i contenuti e le migliorie del nuovo firmware.