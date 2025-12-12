Aggiornamento ARC Raiders: risolti glitch e exploit

Embark Studios ha pubblicato un nuovo aggiornamento per ARC Raiders, che affronta alcune delle problematiche più critiche segnalate dai giocatori. Recentemente, gli aggiornamenti rilasciati da Embark Studios hanno ricevuto apprezzamento, ma hanno anche dovuto affrontare alcuni problemi fastidiosi che hanno reso l’esperienza di gioco piuttosto miserabile per alcuni giocatori. La principale preoccupazione era legata ai giocatori più disonesti che sfruttavano glitch per passare attraverso i muri o utilizzare le zipline per uscire dalle mappe, rendendoli immuni ai danni e permettendo loro di attaccare altri giocatori. Questo aggiornamento risolve alcuni di questi problemi.

Le note di aggiornamento di ARC Raiders includono la rimozione dello sfruttamento delle zipline fuori dai confini nella mappa di Stella Montis, la correzione di un bug di vaulting su Blue Gate e la risoluzione di problemi di materiali che influivano sulla visione ARC e sul blocco dei proiettili. È stato inoltre chiuso un varco nel muro della torre di lancio di Spaceport.

Gli sviluppatori hanno anche annunciato che gli aggiornamenti e le rotazioni del negozio saranno spostati al martedì e non seguiranno più un calendario settimanale. Con l’avvicinarsi delle festività, il team si prende una pausa per riposare e recuperare, riprendendo il lavoro nel nuovo anno con aggiornamenti più interessanti. I fan hanno commentato’autres problemi irrisolti, come i trofei bloccati su PlayStation 5, che impediscono ad alcuni utenti di completare al 100% il gioco.