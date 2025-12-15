Aggiornamenti sulla rete idrica

I lavori di manutenzione sulla rete idrica sono quasi completati, ma i cittadini dovranno attendere ancora qualche ora per sapere quando il servizio di erogazione sarà completamente ripristinato. Gli interventi dovrebbero concludersi nell’arco della prossima mezz’ora, permettendo così la riapertura della condotta.
Tuttavia, il completamento dei lavori non coincide automaticamente con la fine dei disagi. Il passaggio cruciale sarà la verifica della tenuta della condotta, che dovrà essere monitorata attentamente dal personale tecnico per accertarsi che non si verifichino nuove perdite o rotture dovute alla pressione.
Se l’esito della verifica sarà positivo, l’acqua potrà tornare regolarmente nelle case nel corso della serata. In caso contrario, si renderanno necessarie nuove chiusure e ulteriori interventi, con conseguente prolungamento dei disagi.
Per un quadro definitivo sulla situazione, bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali che arriveranno dopo le ore 18:30. La raccomandazione è quella di restare in attesa degli aggiornamenti ufficiali, anche per avere conferma ufficiale dell’apertura delle scuole nella giornata di domani.