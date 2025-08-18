26.8 C
Aggiornamenti smartphone: novità da Samsung e Xiaomi in arrivo

Da StraNotizie
Prosegue il mese di aggiornamenti per gli smartphone Samsung, con focus su Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Anche Xiaomi 15 Ultra e CMF Phone 1 stanno ricevendo aggiornamenti significativi.

Per i modelli Galaxy, gli utenti in Italia stanno ricevendo le patch di sicurezza di agosto. Il firmware S91*BXXS8DYG5 richiede un download notevole, circa 460 MB per S23 Ultra. Il changelog riporta principalmente miglioramenti di sicurezza, con correzione di 29 vulnerabilità comuni al sistema operativo e 18 specifiche per la One UI, che si occupano di diverse funzioni comprese quelle delle app Samsung. I modelli Galaxy S23 riceveranno presto anche la One UI 8, attualmente disponibile solo per i modelli Galaxy Z più recenti.

Xiaomi 15 Ultra riceve un aggiornamento importante della versione 2.0.215.0.VOACNXM di HyperOS, che porta miglioramenti alla fotocamera e al sistema. Sono stati risolti problemi di visualizzazione dei filtri e migliorate le prestazioni nelle modalità notturne e di registrazione video. Anche la gestione delle app in modalità orizzontale è stata affinata, con aggiornamenti sulle patch di sicurezza di agosto.

Infine, CMF Phone 1, il primo smartphone della sub-marca Nothing, riceve un aggiornamento meno sostanzioso ma comunque utile, con miglioramenti a widget, fotocamera e prestazioni generali. Sono state integrate anche le patch di sicurezza di agosto.

Per aggiornare i dispositivi Samsung, si può seguire il percorso attraverso le impostazioni; per Xiaomi 15 Ultra e CMF Phone 1, ci sono percorsi simili nelle rispettive opzioni di sistema.

