Aggiornamenti NIS2: nuove linee guida per la cybersicurezza

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha rilasciato nuove linee guida relative alla Direttiva NIS2, un passo importante per garantire la sicurezza informatica nel Paese. Gli aggiornamenti precisano le modalità di designazione del punto di contatto e il processo di aggiornamento annuale delle informazioni necessarie.

In particolare, la determina ACN 283727 del 22 luglio 2025 modifica la precedente del 26 novembre 2024 e specifica la procedura di designazione di un sostituto per il punto di contatto. Entro il 31 maggio 2025, le organizzazioni designate come NIS devono accertare l’accuratezza dei dati anagrafici e di contatto, oltre a nominare una persona distinta dal principale punto di contatto, la quale avrà le stesse funzioni di interazione con l’Autorità nazionale competente NIS.

La nuova normativa richiede anche che i punti di contatto forniscano gli indirizzi IP pubblici e statici utilizzati dalle proprie organizzazioni, nonché i nomi di dominio associati. Tali informazioni devono essere presentate dopo aver stipulato accordi adeguati con fornitori di servizi Internet e registri Internet.

Infine, sarà necessario controllare l’accuratezza dei dati anagrafici e fornire dettagli sui servizi offerti e sulle ubicazioni all’interno dell’Unione Europea. Le modifiche si inseriscono all’interno di un contesto più ampio di adeguamento dei soggetti considerati “essenziali” e “importanti” secondo la Direttiva NIS2, sotto la supervisione dell’ACN.