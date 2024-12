Aggiornamenti dopo Ballando: Come sta?

Sonia Bruganelli continua a essere al centro dell’attenzione nel mondo del gossip, grazie a una lunga diretta sul suo profilo Instagram, dove ha risposto a numerose domande dei fan. Tra i temi principali vi è la sua recente partecipazione a “Ballando con le Stelle”, dove, nonostante l’eliminazione, ha avuto un’esperienza intensa. Alcuni follower hanno fatto notare che la sua presenza ha incrementato l’audience, ma Sonia ha dichiarato che l’edizione di quest’anno ha visto ottimi ballerini e si è rivelata molto forte complessivamente.

Sonia ha anche parlato della situazione del suo compagno, Angelo Madonia, il quale ha subito un’uscita traumatica dalla trasmissione, essendo stato il primo maestro allontanato nella storia del programma. Quando i fan hanno chiesto di Angelo, Sonia ha rassicurato tutti dicendo: “Angelo sta bene. Lavora, fa le sue cose, sta bene…” senza però entrare nei dettagli sulla loro relazione, che intende proteggere. Recentemente, hanno condiviso un momento romantico durante una cena, suggerendo che la loro relazione sia nuovamente serena dopo alcuni rumors di crisi.

A poche settimane dalla finale del dance show, Sonia ha espresso la sua preferenza per la coppia composta da Tommaso Marini e Sophia Berto, ma ha anche citato l’ottima performance delle due protagoniste, Federica Nargi e Bianca Guaccero. Inoltre, Sonia ha fatto un annuncio sorprendente riguardo al Grande Fratello, rivelando di voler continuare la sua carriera televisiva dopo la sua esperienza a “Ballando”. In risposta a un fan che le ha chiesto se volesse partecipare come concorrente, Sonia ha ironicamente risposto di essere in procinto di andare nel reality, lasciando però un alone di mistero sulla sua vera intenzione.

L’imprenditrice, che ha esordito proprio grazie al Grande Fratello, ha confermato che il suo percorso in televisione è lungi dall’essere finito e continuerà a suscitare interesse nei prossimi eventi del mondo dello spettacolo. I fan sono in attesa di scoprire quale sarà il suo ruolo nel reality condotto da Alfonso Signorini.