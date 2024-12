Aggiornamenti di Dicembre per Google Pixel: Novità e Risoluzione dei Bug

Il recente aggiornamento software di dicembre per i dispositivi Pixel introduce miglioramenti significativi per i modelli compatibili che eseguono Android 15. Risolvendo diversi problemi segnalati dagli utenti, l’aggiornamento apporta correzioni mirate e miglioramenti relativi alla stabilità. Per la serie Pixel 6, sono stati risolti problemi legati alla tinta verde sugli schermi, mentre per la serie Pixel 7 si prevedono una rete più stabile, miglioramenti audio e ottimizzazioni nelle prestazioni Wi-Fi. Anche la serie Pixel 8 beneficia di una maggiore stabilità nella connettività, con risoluzioni ai problemi Wi-Fi e di telefonia. Gli utenti noteranno un’interfaccia più reattiva, con notifiche più veloci per le chiamate e gesti di scorrimento migliorati. Per la serie Pixel 9, l’aggiornamento prevede importanti miglioramenti, tra cui prestazioni Bluetooth potenziate e maggior stabilità dell’interfaccia utente.

Inoltre, l’aggiornamento affronta problemi audio noti, migliorando l’esperienza complessiva per i possessori di dispositivi Pixel. Sono stati effettuati interventi per stabilizzare le performance audio in situazioni variabili, con una riproduzione più chiara e senza interruzioni. Gli utenti che utilizzano dispositivi audio USB non riscontreranno più riavvii imprevisti, un problema fastidioso in passato. Anche le impostazioni della modalità scura mostrano ora una maggiore stabilità, insieme a riscontri più rapidi per le notifiche in arrivo, riducendo i ritardi e migliorando il funzionamento degli elementi visivi.

L’aggiornamento sarà reso disponibile in modo graduale, quindi gli utenti potrebbero non ricevere immediatamente la notifica. I tempi variano a seconda del modello di dispositivo e dell’operatore telefonico. Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento accedendo a Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema. Non appena l’aggiornamento è disponibile, è visualizzata una notifica. È raccomandato che il dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi stabile e con una batteria carica almeno al 50% per evitare interruzioni durante il processo di aggiornamento. Coloro che vogliono installare immediatamente l’aggiornamento possono forzare un controllo manuale per verificare la disponibilità di aggiornamenti.

L’articolo riporta delle migliorie introdotte e suggerisce agli utenti come aggiornare i propri dispositivi, sottolineando l’importanza del nuovo software per ottimizzare l’utilizzo quotidiano dei dispositivi Pixel.