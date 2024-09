Aggiornamenti di Apple: iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia

Il ritorno a scuola porta novità significative nel settore tecnologico, con Apple che ha appena annunciato i suoi nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Pro, insieme alla data di rilascio del sistema operativo iOS 18. Questo aggiornamento sarà disponibile per tutti i dispositivi compatibili a partire dal 16 settembre, insieme a iPadOS 18 e macOS 15.

Presentato a giugno, iOS 18 ha impiegato tempo per arrivare al pubblico, ma la versione finale sarà distribuita la prossima settimana. A differenza di Android, Apple rende il suo sistema operativo disponibile per tutti i dispositivi contemporaneamente, permettendo agli utenti di esplorarlo senza dover attendere. iOS 18 introduce importanti cambiamenti, con nuove opzioni di personalizzazione che consentono di posizionare le icone a piacimento, modificare il colore del sistema e aggiungere scorciatoie per applicazioni di terze parti nella schermata di controllo. Sebbene siano previste nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale, alcune di esse non saranno disponibili immediatamente in Europa.

Per coloro che non vogliono installare subito l’aggiornamento, non c’è fretta. Apple tende a rilasciare piccole patch nei giorni successivi al lancio principale per correggere eventuali bug, e quindi aspettare qualche giorno potrebbe risultare vantaggioso.

Il 16 settembre segnerà anche l’aggiornamento di altri sistemi Apple. iPadOS 18 offrirà simili opzioni di personalizzazione, con miglioramenti nella fluidità e l’introduzione di un’app calcolatrice sui tablet. Questo aggiornamento sarà disponibile per la maggior parte degli iPad dal 2018 in poi. Anche macOS riceverà un aggiornamento significativo, chiamato Sequoia, con un nuovo gestore di password per una maggiore sicurezza dei dati. Aggiornamenti arriveranno anche per watchOS, tvOS per Apple TV e per il sistema operativo di HomePod.

L’evento ha avuto come protagonisti principali i nuovi iPhone 16 e 16 Pro, dotati di un nuovo pulsante capacitivo per il controllo della fotocamera. Durante il keynote, Apple ha anche comunicato i prezzi in euro per i nuovi dispositivi e ha fornito ulteriori dettagli su Apple Intelligence, che sarà disponibile in Italia nel 2025. Questi sviluppi rappresentano un notevole miglioramento per tutti gli appassionati dei prodotti Apple.