Aggiornamenti deludenti su Blade Runner 2099 in arrivo

Negli ultimi tempi, gli appassionati di fantascienza hanno atteso con curiosità sviluppi sulla serie “Blade Runner 2099”, attesa live-action che si colloca nell’universo creato da Ridley Scott. Attualmente in fase di post-produzione, la serie ha mostrato segnali di rallentamento, lasciando i fan con poche informazioni concrete.

Ambientata cinquant’anni dopo gli eventi di “Blade Runner 2049”, la nuova serie introduce personaggi femminili, tra cui Hunter Schafer, nota per il suo ruolo in “Euphoria”, e la Premio Oscar Michelle Yeoh. La trama si concentra su una giovane di strada e su una Blade Runner replicante che ha raggiunto la fine del suo ciclo vitale.

Il produttore David Zucker ha spiegato che i lavori sono in corso, ma non è stata ancora stabilita una data di uscita. In un’intervista con ScreenRant, ha affermato che l’arrivo dello show sugli schermi dipende dalle decisioni di Amazon: “Siamo nel pieno della post-produzione. Non credo che la vedremo molto presto; passerà un po’ di tempo, spero l’anno prossimo”.

Sebbene l’attesa sia lunga, le promesse di una storia originale e la presenza di un cast di talento alimentano le aspettative per il progetto.

