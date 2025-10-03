Aggie, il cane sordo in cerca di una nuova casa negli USA

Aggie, una Pit Bull di 10 anni con problemi di udito, era pronta ad essere adottata e a iniziare una nuova vita. Tutti i documenti erano in ordine e l’incontro fissato, ma all’ultimo momento chi doveva accoglierla ha deciso di rinunciare perché non si sentiva pronta ad affrontare la sua disabilità.

Melissa Dallier, volontaria del LifeLine Animal Project ad Atlanta, non dimenticherà mai il dispiacere di quel giorno. Aggie, trovata vagante e in condizioni precarie, aveva un microchip ma il suo proprietario non è mai tornato. Melissa l’ha portata a casa e ha iniziato un percorso di riabilitazione fisica ed emotiva, fornendole cure veterinarie, una corretta alimentazione e tanto affetto. Con il tempo, Aggie ha ripreso peso e ritrovato energia. Melissa, esperta nell’addestramento canino, le ha insegnato a rispondere ai segnali delle mani, aumentando la sua sicurezza.

Nonostante i progressi, l’età e la sordità rimangono ostacoli significativi per l’adozione. Molti preferiscono cuccioli o cani giovani, dimenticando che anche un cane adulto può offrire amore e compagnia. Aggie impara a comunicare attraverso il linguaggio del corpo e apprezza le attenzioni e le carezze, che la aiutano a costruire fiducia.

Aggie ha dimostrato di sapere amare profondamente. Durante le passeggiate, si avvicina a certi veicoli come se cercasse chi le ha dato affetto in passato. Melissa crede che adottare un animale con bisogni speciali possa trasformare la vita di entrambi, il cane e il padrone. Speriamo che Aggie trovi presto una famiglia che la accolga.