agganciato il record spagnolo

Jannik Sinner è entrato nella sua 36esima settimana come numero uno del mondo, pareggiando il record di Carlos Alcaraz. Il sorpasso avverrà lunedì prossimo, segnando un duello tra i due giovani tennisti per il 2025. Sinner ha difeso con successo i punti ottenuti all’Australian Open dell’anno scorso, trionfando nuovamente a Melbourne. Alcaraz, purtroppo per Sinner, ha conquistato il trono di Rotterdam, ma ora è distante 4000 punti. Il tennista azzurro ha deciso di ritirarsi dal torneo olandese, perdendo così i 500 punti in palio, portandosi a 11.530 punti. Nel frattempo, Alcaraz, grazie alla sua vittoria nell’Atp 500, è salito a 7.510 punti, dietro Alexander Zverev con 8.135 punti, attualmente impegnato a Buenos Aires.

Alcaraz deve difendere i suoi successi al Roland Garros e a Wimbledon, eventi cruciali in calendario, una sfida complicata da affrontare. Sinner, che ha avuto una stagione sulla terra rossa 2024 non molto proficua, avrà pochi punti da difendere e molte opportunità di guadagnarne nuovi. Questo scenario potrebbe favorire ulteriormente Sinner nella sua permanenza in cima alla classifica Atp. Con i prossimi tornei, l’azzurro potrebbe aumentare ulteriormente le sue settimane in vetta, continuando a consolidare la sua posizione nel ranking mondiale.