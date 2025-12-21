Agerola futuro della provincia di Napoli

Il Comune di Agerola ha approvato il bilancio di previsione, un documento programmatico fondamentale che va oltre il semplice adempimento tecnico. Il bilancio rappresenta un segnale di responsabilità, serietà e rispetto verso la comunità, tracciando l’orizzonte della città per il prossimo triennio e definendo le priorità dell’amministrazione.

Agerola si conferma un Comune virtuoso, capace di programmare con chiarezza il proprio futuro, garantendo continuità ai servizi essenziali come trasporto e refezione scolastica, servizi sociali, illuminazione pubblica e cura del territorio. Il bilancio permette di proseguire gli investimenti già in corso, dal settore scolastico alla sanità, dal turismo alla viabilità, fino alla digitalizzazione e alla tutela del territorio, comprese la sentieristica e il sostegno all’artigianato.

Il Comune mantiene i conti in ordine, riuscendo a tenere basse le tasse senza rinunciare alla qualità dei servizi, e investendo per il bene comune senza gravare sulle future generazioni. L’approvazione del bilancio consolida il patto di fiducia con i cittadini, confermando l’impegno dell’amministrazione a governare con trasparenza, equilibrio e visione.