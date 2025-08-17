22.7 C
Roma
domenica – 17 Agosto 2025
Viaggi

Agenzie viaggio: la nuova avventura di Alex ad Singapore

Da StraNotizie
Agenzie viaggio: la nuova avventura di Alex ad Singapore

Il video blogger Alex Agolini, originario di Guastalla, ha iniziato una nuova avventura nel sud-est asiatico, condividendola sui social. Attualmente si trova a Singapore e si dirige verso il Borneo malese per osservare animali come oranghi, uccelli, elefanti, coccodrilli e diverse specie di scimmie.

Agolini ha dichiarato di affrontare il viaggio senza prenotazioni, gestendo le tappe giornalmente, un approccio che gli permette di vivere il momento. Da cinque anni, trasforma i suoi viaggi in un’esperienza condivisa con i suoi follower, creando contenuti che riflettono la sua felicità. Per lui, organizzare un viaggio è come girare un film in cui può trasmettere emozioni a chi lo segue. Su Instagram, aggiorna costantemente i suoi follower, aspirando a portare un sorriso ogni giorno.

Tuttavia, il suo lavoro di blogger non si limita al divertimento. Agolini ha viaggiato in paesi come Laos, Vietnam, Cambogia, Thailandia e Indonesia. Nei suoi video, descrive realtà diverse e più povere rispetto a quelle occidentali, raccontando costumi e abitudini locali.

La sua avventura è iniziata dopo una rottura sentimentale che lo ha portato a viaggiare da solo in Thailandia. Nonostante le difficoltà iniziali, Agolini ha scoperto una nuova passione per il viaggio e ha acquisito abilità che lo hanno portato a interagire con diverse culture. La pandemia non l’ha fermato: ha esplorato la costiera amalfitana, Napoli e la Sicilia in bicicletta.

Agolini gestisce un canale YouTube chiamato “Allora Ragazzi” dove pubblica video più lunghi, e usa il profilo Instagram “ago_9o” per brevi stories con tocchi d’ironia sulle sue avventure.

lol.travel: voli al miglior prezzo
Articolo precedente
Israele: Proteste e Arresti per l’Escalation a Gaza
Articolo successivo
Problemi alla centrale nucleare di Gravelines in Francia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.