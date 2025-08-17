Agenzie viaggio: la nuova avventura di Alex ad Singapore

Il video blogger Alex Agolini, originario di Guastalla, ha iniziato una nuova avventura nel sud-est asiatico, condividendola sui social. Attualmente si trova a Singapore e si dirige verso il Borneo malese per osservare animali come oranghi, uccelli, elefanti, coccodrilli e diverse specie di scimmie.

Agolini ha dichiarato di affrontare il viaggio senza prenotazioni, gestendo le tappe giornalmente, un approccio che gli permette di vivere il momento. Da cinque anni, trasforma i suoi viaggi in un’esperienza condivisa con i suoi follower, creando contenuti che riflettono la sua felicità. Per lui, organizzare un viaggio è come girare un film in cui può trasmettere emozioni a chi lo segue. Su Instagram, aggiorna costantemente i suoi follower, aspirando a portare un sorriso ogni giorno.

Tuttavia, il suo lavoro di blogger non si limita al divertimento. Agolini ha viaggiato in paesi come Laos, Vietnam, Cambogia, Thailandia e Indonesia. Nei suoi video, descrive realtà diverse e più povere rispetto a quelle occidentali, raccontando costumi e abitudini locali.

La sua avventura è iniziata dopo una rottura sentimentale che lo ha portato a viaggiare da solo in Thailandia. Nonostante le difficoltà iniziali, Agolini ha scoperto una nuova passione per il viaggio e ha acquisito abilità che lo hanno portato a interagire con diverse culture. La pandemia non l’ha fermato: ha esplorato la costiera amalfitana, Napoli e la Sicilia in bicicletta.

Agolini gestisce un canale YouTube chiamato “Allora Ragazzi” dove pubblica video più lunghi, e usa il profilo Instagram “ago_9o” per brevi stories con tocchi d’ironia sulle sue avventure.