Agenzia delle Entrate: Sito Giù e Proteste dei Commercialisti

Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha subito un’interruzione del servizio per diverse ore il 28 maggio, causando disagi a commercialisti e cittadini. La società Sogei, responsabile della gestione delle piattaforme online fiscali e controllata dal Ministero dell’Economia, ha chiesto scusa per il problema.

L’Associazione nazionale dei commercialisti (Anc) ha denunciato questo nuovo blocco, sottolineando che situazioni simili si erano già verificate, ad esempio, il 16 maggio, giorno di importanti scadenze fiscali. Molti professionisti hanno condiviso sui social i messaggi di errore visualizzati sul sito, definendo la situazione “intollerabile” e chiedendo un intervento urgente al Ministero dell’Economia.

I commercialisti hanno evidenziato l’importanza di garantire la funzionalità delle piattaforme online del fisco, sottolineando che le responsabilità delle disfunzioni non possono ricadere solo sui professionisti. L’Anc ha richiesto una garanzia di efficienza del sistema digitale fiscale, essenziale per rispettare le scadenze fiscali.

In risposta all’accaduto, Sogei ha comunicato di aver attivato i propri team tecnici per risolvere rapidamente i problemi del sito, confermando l’impegno per il ripristino dei servizi digitali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it