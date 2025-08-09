Agentic AI: il rischio di truffe irresistibili e letali

Nell’era digitale attuale, le tecnologie avanzate stanno ridefinendo il nostro rapporto con le macchine. Tra queste, gli Agentic AI emergono come sistemi autonomi in grado di osservare, ragionare e agire senza intervento umano, sollevando anche preoccupazioni in ambito di sicurezza informatica.

A differenza delle intelligenze artificiali tradizionali, che seguono istruzioni prestabilite, gli Agentic AI sono capaci di adattarsi e prendere decisioni in contesti complessi. Questa autonomia li rende potenzialmente pericolosi se utilizzati per scopi illeciti. Sono già in atto truffe automatizzate che approfittano di risparmiatori, pensionati e piccole imprese. Un esempio significativo è la frode da 25 milioni di dollari occorsa alla società britannica Arup, realizzata attraverso deepfake audio e video del CFO, che ha indotto un dipendente a eseguire bonifici urgenti.

Il rischio maggiore è rappresentato dal fatto che le truffe si rivolgono non solo a vulnerabilità tecniche, ma anche a emozioni e fiducia degli individui. Grazie alla capacità di imitare conversazioni e comunicazioni, gli Agentic AI possono ottenere informazioni sensibili o indurre a trasferire denaro in maniera molto convincente. Questo fenomeno è alimentato dalla capacità dell’IA di apprendere dai propri fallimenti e migliorare continuamente le proprie tecniche ingannevoli.

Mentre le aziende stanno impiegando queste tecnologie per proteggere le proprie reti, i criminali le utilizzano per perpetrate truffe sempre più sofisticate. È cruciale, pertanto, sviluppare protocolli di sicurezza che regolamentino l’uso di questi agenti artificiali, specialmente in contesti finanziari. Senza misure adeguate, la distinzione tra attacco e difesa diventa sempre più sfumata, creando un ambiente favorevole per le frodi digitali.